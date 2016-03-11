Президент наградил военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 24-й годовщиной создания Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленную в боях отвагу, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью заданий награждены:

медалью "За Родину"

Мамедов Ильгар Айдын оглу - генерал-майор.

медалью "За отвагу"

Самедов Агшин Ингилаб оглу - лейтенант (посмертно)

Гаджиев Фаиг Гадир оглу - сержант (посмертно)

Гусейнов Салех Иси оглу - рядовой (посмертно).

медалью "За военные заслуги"

Дашдамиров Чингиз Али оглу - полковник

Илмазов Ахлиман Халид оглу - полковник

Мамедов Шахин Ибрагим оглу - полковник

Алиев Рахман Гусейн оглу - полковник-лейтенант

Гусейнов Мубариз Афиг оглу - полковник-лейтенант

Ибрагимов Афер Хаммед оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Юсиф Мирягуб оглу - полковник-лейтенант

Мустафаев Рафет Комсомол оглу - полковник-лейтенант

Пашаев Самед Хафиз оглу - полковник-лейтенант

Самедов Сабухи Азад оглу - полковник-лейтенант

Юсубов Шираслана Муса оглу - полковник-лейтенант

Асадов Зия Рамиз оглу - майор

Иманов Видади Иман оглу - майор

Гахраманов Хикмет Хасрат оглу - майор

Мамедов Мушфиг Гашам оглу - майор

Старицкий Вячеслав Игоревич - майор

Тагиев Садиг Фейруз оглу - майор

Зейналов Мушвиг Совет оглу - майор

Гусейнов Эмин Эльчин оглу - капитан

Халилов Тебриз Муслим оглу - старший лейтенант

Мамедов Рашад Ашраф оглу - старший лейтенант.



