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Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх

Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме, Соединенные Штаты Америки.
Внутренняя политика
8 августа 2022 г. 15:35
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме, Соединенные Штаты Америки".

Как сообщает Report, согласно документу, спортсмены, показавшие самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме, Соединенные Штаты Америки, и их тренеры будут награждены следующими суммами:

Спортсмен, занявший первое место – 20000 манатов, его личный тренер – 10000 манатов, главный тренер по этому виду спорта – 10000 манатов;

Команда, занявшая третье место – 20000 манатов, каждый тренер команды - 5000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident XI Dünya Oyunlarında qalib gələn idmançıları mükafatlandırıb

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