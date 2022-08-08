Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме, Соединенные Штаты Америки.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме, Соединенные Штаты Америки".

Как сообщает Report, согласно документу, спортсмены, показавшие самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме, Соединенные Штаты Америки, и их тренеры будут награждены следующими суммами:

Спортсмен, занявший первое место – 20000 манатов, его личный тренер – 10000 манатов, главный тренер по этому виду спорта – 10000 манатов;

Команда, занявшая третье место – 20000 манатов, каждый тренер команды - 5000 манатов.