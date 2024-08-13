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Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх

Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх в городе Париж Франции".
Внутренняя политика
13 августа 2024 г. 14:40
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх в городе Париж Франции".

Как сообщает Report, распоряжением определена сумма наград для спортсменов Азербайджана и их тренеров за высокие результаты на XXXIII летних Олимпийских играх в следующем порядке:

1. каждому спортсмену, занявшему первое место, - 400 000 (четыреста тысяч) манатов, его тренеру - 200 000 (двести тысяч) манатов;

2. каждому спортсмену, занявшему второе место, - 200 000 (двести тысяч) манатов, его тренеру – 100 000 (сто тысяч) манатов;

3. каждому спортсмену, занявшему третье место, - 100 000 (сто тысяч) манатов, его тренеру – 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev awards members of national Olympic team
Версия на азербайджанском языке Prezident XXXIII Yay Olimpiya Oyunlarında yüksək nəticə göstərən idmançılar və onların məşqçilərini mükafatlandırıb

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