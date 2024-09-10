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Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх

Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх в городе Париж Франции".
Внутренняя политика
10 сентября 2024 г. 17:53
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх в городе Париж Франции".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, каждому спортсмену, занявшему первое место на соревнованиях, присуждается награда в размере 200 тыс. манатов, а его тренеру - 100 тыс. манатов.

Спортсменам, занявшим вторые места, присуждается награда в размере 100 тыс. манатов, а их тренерам по 50 тыс. манатов.

Бронзовым призерам Паралимпиады присуждается награда в 50 тыс. манатов, их тренерам – 25 тыс. манатов.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev honors Azerbaijani paralympians, coaches for outstanding achievements at Paris 2024
Версия на азербайджанском языке Prezident XVII Yay Paralimpiya Oyunlarında yüksək nəticə göstərən idmançılar və onların məşqçilərini mükafatlandırıb

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