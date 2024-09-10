Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх в городе Париж Франции".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XVII Летних Паралимпийских играх в городе Париж Франции".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, каждому спортсмену, занявшему первое место на соревнованиях, присуждается награда в размере 200 тыс. манатов, а его тренеру - 100 тыс. манатов.

Спортсменам, занявшим вторые места, присуждается награда в размере 100 тыс. манатов, а их тренерам по 50 тыс. манатов.

Бронзовым призерам Паралимпиады присуждается награда в 50 тыс. манатов, их тренерам – 25 тыс. манатов.