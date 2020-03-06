Президент наградил сотрудников общества Красного Полумесяца - СПИСОК

Президент наградил сотрудников общества Красного Полумесяца

6 марта, 2020 19:44

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского общества Красного Полумесяца и за заслуги в области оказания социальных услуг и гуманитарной помощи малоимущим гражданам глава государства наградил следующих сотрудников Азербайджанского общества Красного Полумесяца: орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Рагимова Эльхана Рафик оглу орденом "Эмек" 3-й степени Велиева Яшара Вели оглу медалью "Терегги" Ахундова Низами Агамамед оглу Атакишиеву Тюркану Эршад гызы Джебраилову Тамеллу Рза гызы Джафарова Физули Исахан оглу Эямзаде Рауфа Вилаят оглу Гейдарова Этибара Ашраф оглу Гусейнова Али Кямал оглу Исмайлова Ханлара Хейрулла оглу Мадатова Гасана Хандадаш оглу Махбуби-Иран Сабину Магсуд гызы Мамедова Солтана Тебриз оглу Мамедзаде Гюнель Адиль гызы Мириева Зафара Мирджафар оглу Мирзоева Аслана Ибрагим оглу Нагиеву Джейран Нариман гызы Солтанова Тофика Мирза оглу Велиева Байрама Вагиф оглу Юсифова Шахина Юсиф оглу.

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