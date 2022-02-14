Президент наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

https://static.report.az/photo/b4308647-c9b7-3177-b298-e191b5acde50.jpg https://static.report.az/photo/b4308647-c9b7-3177-b298-e191b5acde50.jpg Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач награждены следующие военнослужащие и гражданские работники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики: орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Рустамов Ханлар Кямран оглу – полковник медалью "За военные заслуги" Кязымов Рашад Вагиф оглу – полковник Гасымов Эльнур Ахмед оглу – полковник Мамедов Ровшан Кямиль оглу – полковник Исмаилзаде Руслан Фаиг оглу – майор Мусаев Джавид Сабир оглу – майор Ширинов Исрафил Салман оглу – майор Шукюрлю Лятиф Джанбагыш оглу – майор Велиев Нусрет Муса оглу – майор Юсифов Руслан Фархад оглу – майор Насиров Юлет Фахреддин оглу – капитан Нифталиев Габиль Джафар оглу – капитан Ахмедова Айгюн Джахиль гызы – старший лейтенант медалью "За отличие на государственной службе" Керимов Магеррам Керим оглу Зейналов Намиг Бахаддин оглу. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook