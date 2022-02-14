Президент наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач награждены следующие военнослужащие и гражданские работники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Рустамов Ханлар Кямран оглу – полковник
медалью "За военные заслуги"
Кязымов Рашад Вагиф оглу – полковник
Гасымов Эльнур Ахмед оглу – полковник
Мамедов Ровшан Кямиль оглу – полковник
Исмаилзаде Руслан Фаиг оглу – майор
Мусаев Джавид Сабир оглу – майор
Ширинов Исрафил Салман оглу – майор
Шукюрлю Лятиф Джанбагыш оглу – майор
Велиев Нусрет Муса оглу – майор
Юсифов Руслан Фархад оглу – майор
Насиров Юлет Фахреддин оглу – капитан
Нифталиев Габиль Джафар оглу – капитан
Ахмедова Айгюн Джахиль гызы – старший лейтенант
медалью "За отличие на государственной службе"
Керимов Магеррам Керим оглу
Зейналов Намиг Бахаддин оглу.