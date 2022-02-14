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Президент наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
14 февраля 2022 г. 16:24
Президент наградил сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач награждены следующие военнослужащие и гражданские работники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Рустамов Ханлар Кямран оглу – полковник

медалью "За военные заслуги"

Кязымов Рашад Вагиф оглу – полковник

Гасымов Эльнур Ахмед оглу – полковник

Мамедов Ровшан Кямиль оглу – полковник

Исмаилзаде Руслан Фаиг оглу – майор

Мусаев Джавид Сабир оглу – майор

Ширинов Исрафил Салман оглу – майор

Шукюрлю Лятиф Джанбагыш оглу – майор

Велиев Нусрет Муса оглу – майор

Юсифов Руслан Фархад оглу – майор

Насиров Юлет Фахреддин оглу – капитан

Нифталиев Габиль Джафар оглу – капитан

Ахмедова Айгюн Джахиль гызы – старший лейтенант

медалью "За отличие на государственной службе"

Керимов Магеррам Керим оглу

Зейналов Намиг Бахаддин оглу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşlarını təltif edib

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