Президент наградил сотрудников Госкомитета - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 20-летия создания Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями и за плодотворную деятельность в области регулирования отношений между государством и религией награждаются следующие сотрудники Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями:

медалью "Терегги"

Аллахвердиева Сабина Эльбрус гызы

Бабаев Вугар Сайяд оглу

Хазиев Али Вели оглу

Хумматов Вугар Хуммат оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Исмиев Шахрияр Мурадхан оглу

Пашазаде Тархан Алхаддин оглу.