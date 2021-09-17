Президент наградил сотрудников Бакинской музыкальной академии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, в связи со 100-летием Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане были награждены следующие сотрудники Академии:

Орденом "Эмек" 3-й степени

Аджалова Гюльнара Алмазовна

Эфендиева Имруз Магомед Садых гызы

Азимов Айдын Керим оглы

Иманова Ульвия Исмаил гызы

Гулиева Нармина Ахмед гызы

Мамедов Тариэль Айдын оглу

Сеидов Тарлан Мир Ашраф оглу

Медалью "Терегги"

Ахундова Кенуль Тофик гызы

Ахундова Егяна Аскер гызы

Алескеров Арзу Сулейман оглу

Асадова Сабина Чингизовна

Фараджов Таир Гейдар оглу

Гасанов Хидайят Гасан оглу

Гусейнова Кенуль Габиль гызы

Исмаилзаде Нурида Джафар гызы

Гулиев Тарлан Аслан оглу

Мамедова Севда Биньятулла гызы

Мамедова Севда Ахмед гызы

Мусаева Эльмира Данил гызы

Рагимова Айтадж Эльхан гызы

Римази Назакят Гусейн гызы

Сулейманова Томрид Кязым гызы.