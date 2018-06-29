Президент наградил Рамиля Усубова и группу офицеров МВД - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летнего юбилея создания азербайджанской полиции и за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности и порядка, борьбе с преступностью в Азербайджанской Республике, отличие при выполнении поставленных задач президент страны наградил следующих сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Усубова Рамиля Идрис оглу - генерал-полковника
Эйвазова Вилаята Сулейман оглу - генерал-лейтенанта полиции
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Алиева Исмета Рашид оглу - генерал-лейтенанта полиции
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Дашдамирова Арзу Ариф оглу - генерал-майора полиции
Алиева Назима Талят оглу - генерал-майора полиции
Алиева Яшара Адилхан оглу - генерал-майора полиции
Зейналова Рамиза Мухаммедали оглу - генерал-майора полиции
медалью "За Родину"
Аббасова Рафига Гошунали оглу - генерал-майора полиции
Аббасова Адалята Ягуб оглу - полковника полиции
Асланова Дильгама Микаил оглу - генерал-майора полиции
Асланова Ази Ариф оглу - генерал-майора полиции
Агаева Бахшеиша Агакиши оглу - полковника полиции
Байрамова Джахангира Тофиг оглу - полковника-лейтенанта полиции
Джаббарова Бахруза Муса оглу - полковника полиции
Джамалова Намига Алисейн оглу - полковника полиции
Амирасланова Габиля Габиб оглу - полковника полиции
Ахмедова Махира Байрам оглу - полковника полиции
Гасанова Эльхана Ислам оглу - генерал-майора полиции
Гасанова Эльчина Идаят оглу - генерал-майора полиции
Гусейнова Ядигара Хусян оглу - полковника полиции
Ибрагимова Мухаммеда Абдулкерим оглу - полковника полиции
Кязымова Эльшана Лятиф оглу - генерал-майора полиции
Керимова Огтая Аскер оглу - генерал-майора полиции
Гулиева Мубариза Ильяс оглу - полковника полиции
Гурцкая Левана Юрьевича - полковника полиции
Мефтахетдинову Земфиру Алиевну - полковника полиции
Мамедова Эльданиза Кязым оглу - полковника полиции
Мирбабаева Мирнемата Раис оглу - полковника-лейтенанта полиции
Мусаева Мусу Огтай оглу - полковника полиции
Новрузова Сабухи Магеррам оглу - генерал-майора полиции
Сеидова Миргафара Мирджафар оглу - генерал-майора полиции
Сафарова Сардара Сулейман оглу - полковника полиции
Сулейманова Эльшада Сулейман оглу - полковника полиции
Ширинова Гасана Кямиль оглу - генерал-майора полиции
Усубова Эмиля Рамиль оглу - генерал-майора полиции
Юсифова Махмуда Шахмурад оглу - полковника медицинской службы
Захидова Эхсана Афлан оглу - полковника полиции
медалью "За отвагу"
Азимова Сейфуллу Саттар оглу - генерал-майора полиции
Асадова Адиля Асад оглу - полковника полиции
Гасанова Энвера Мухтар оглу - полковника-лейтенанта полиции
Гумбатова Ислама Мохсум оглу - полковника полиции
Ильясова Эльдара Мусеиб оглу - полковника полиции
Исмайлова Намига Газанфар оглу - полковника полиции
Мехтиева Эльнура Закир оглу - полковника полиции
Мамедова Ильгара Паша оглу - полковника полиции
Мирзоева Сахиба Джаббар оглу - генерал-майора полиции
Шекинского Эмина Экрем оглу - генерал-майора полиции
Ширинова Нусрета Кямран оглу - генерал-майора полиции.
News DepartmentАвтор новости
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