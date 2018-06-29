Президент наградил Рамиля Усубова и группу офицеров МВД - СПИСОК

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летнего юбилея создания азербайджанской полиции и за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности и порядка, борьбе с преступностью в Азербайджанской Республике, отличие при выполнении поставленных задач президент страны наградил следующих сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Усубова Рамиля Идрис оглу - генерал-полковника

Эйвазова Вилаята Сулейман оглу - генерал-лейтенанта полиции

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Алиева Исмета Рашид оглу - генерал-лейтенанта полиции

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Дашдамирова Арзу Ариф оглу - генерал-майора полиции

Алиева Назима Талят оглу - генерал-майора полиции

Алиева Яшара Адилхан оглу - генерал-майора полиции

Зейналова Рамиза Мухаммедали оглу - генерал-майора полиции

медалью "За Родину"

Аббасова Рафига Гошунали оглу - генерал-майора полиции

Аббасова Адалята Ягуб оглу - полковника полиции

Асланова Дильгама Микаил оглу - генерал-майора полиции

Асланова Ази Ариф оглу - генерал-майора полиции

Агаева Бахшеиша Агакиши оглу - полковника полиции

Байрамова Джахангира Тофиг оглу - полковника-лейтенанта полиции

Джаббарова Бахруза Муса оглу - полковника полиции

Джамалова Намига Алисейн оглу - полковника полиции

Амирасланова Габиля Габиб оглу - полковника полиции

Ахмедова Махира Байрам оглу - полковника полиции

Гасанова Эльхана Ислам оглу - генерал-майора полиции

Гасанова Эльчина Идаят оглу - генерал-майора полиции

Гусейнова Ядигара Хусян оглу - полковника полиции

Ибрагимова Мухаммеда Абдулкерим оглу - полковника полиции

Кязымова Эльшана Лятиф оглу - генерал-майора полиции

Керимова Огтая Аскер оглу - генерал-майора полиции

Гулиева Мубариза Ильяс оглу - полковника полиции

Гурцкая Левана Юрьевича - полковника полиции

Мефтахетдинову Земфиру Алиевну - полковника полиции

Мамедова Эльданиза Кязым оглу - полковника полиции

Мирбабаева Мирнемата Раис оглу - полковника-лейтенанта полиции

Мусаева Мусу Огтай оглу - полковника полиции

Новрузова Сабухи Магеррам оглу - генерал-майора полиции

Сеидова Миргафара Мирджафар оглу - генерал-майора полиции

Сафарова Сардара Сулейман оглу - полковника полиции

Сулейманова Эльшада Сулейман оглу - полковника полиции

Ширинова Гасана Кямиль оглу - генерал-майора полиции

Усубова Эмиля Рамиль оглу - генерал-майора полиции

Юсифова Махмуда Шахмурад оглу - полковника медицинской службы

Захидова Эхсана Афлан оглу - полковника полиции

медалью "За отвагу"

Азимова Сейфуллу Саттар оглу - генерал-майора полиции

Асадова Адиля Асад оглу - полковника полиции

Гасанова Энвера Мухтар оглу - полковника-лейтенанта полиции

Гумбатова Ислама Мохсум оглу - полковника полиции

Ильясова Эльдара Мусеиб оглу - полковника полиции

Исмайлова Намига Газанфар оглу - полковника полиции

Мехтиева Эльнура Закир оглу - полковника полиции

Мамедова Ильгара Паша оглу - полковника полиции

Мирзоева Сахиба Джаббар оглу - генерал-майора полиции

Шекинского Эмина Экрем оглу - генерал-майора полиции

Ширинова Нусрета Кямран оглу - генерал-майора полиции.