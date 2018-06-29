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    Президент наградил Рамиля Усубова и группу офицеров МВД - СПИСОК

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летнего юбилея создания азербайджанской полиции и за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности и порядка, борьбе с преступностью в Азербайджанской Республике, отличие при выполнении поставленных задач президент страны наградил следующих сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

    орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    Усубова Рамиля Идрис оглу - генерал-полковника

    Эйвазова Вилаята Сулейман оглу - генерал-лейтенанта полиции

    орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Алиева Исмета Рашид оглу - генерал-лейтенанта полиции

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Дашдамирова Арзу Ариф оглу - генерал-майора полиции

    Алиева Назима Талят оглу - генерал-майора полиции

    Алиева Яшара Адилхан оглу - генерал-майора полиции

    Зейналова Рамиза Мухаммедали оглу - генерал-майора полиции

    медалью "За Родину"

    Аббасова Рафига Гошунали оглу - генерал-майора полиции

    Аббасова Адалята Ягуб оглу - полковника полиции

    Асланова Дильгама Микаил оглу - генерал-майора полиции

    Асланова Ази Ариф оглу - генерал-майора полиции

    Агаева Бахшеиша Агакиши оглу - полковника полиции

    Байрамова Джахангира Тофиг оглу - полковника-лейтенанта полиции

    Джаббарова Бахруза Муса оглу - полковника полиции

    Джамалова Намига Алисейн оглу - полковника полиции

    Амирасланова Габиля Габиб оглу - полковника полиции

    Ахмедова Махира Байрам оглу - полковника полиции

    Гасанова Эльхана Ислам оглу - генерал-майора полиции

    Гасанова Эльчина Идаят оглу - генерал-майора полиции

    Гусейнова Ядигара Хусян оглу - полковника полиции

    Ибрагимова Мухаммеда Абдулкерим оглу - полковника полиции

    Кязымова Эльшана Лятиф оглу - генерал-майора полиции

    Керимова Огтая Аскер оглу - генерал-майора полиции

    Гулиева Мубариза Ильяс оглу - полковника полиции

    Гурцкая Левана Юрьевича - полковника полиции

    Мефтахетдинову Земфиру Алиевну - полковника полиции

    Мамедова Эльданиза Кязым оглу - полковника полиции

    Мирбабаева Мирнемата Раис оглу - полковника-лейтенанта полиции

    Мусаева Мусу Огтай оглу - полковника полиции

    Новрузова Сабухи Магеррам оглу - генерал-майора полиции

    Сеидова Миргафара Мирджафар оглу - генерал-майора полиции

    Сафарова Сардара Сулейман оглу - полковника полиции

    Сулейманова Эльшада Сулейман оглу - полковника полиции

    Ширинова Гасана Кямиль оглу - генерал-майора полиции

    Усубова Эмиля Рамиль оглу - генерал-майора полиции

    Юсифова Махмуда Шахмурад оглу - полковника медицинской службы

    Захидова Эхсана Афлан оглу - полковника полиции

    медалью "За отвагу"

    Азимова Сейфуллу Саттар оглу - генерал-майора полиции

    Асадова Адиля Асад оглу - полковника полиции

    Гасанова Энвера Мухтар оглу - полковника-лейтенанта полиции

    Гумбатова Ислама Мохсум оглу - полковника полиции

    Ильясова Эльдара Мусеиб оглу - полковника полиции

    Исмайлова Намига Газанфар оглу - полковника полиции

    Мехтиева Эльнура Закир оглу - полковника полиции

    Мамедова Ильгара Паша оглу - полковника полиции

    Мирзоева Сахиба Джаббар оглу - генерал-майора полиции

    Шекинского Эмина Экрем оглу - генерал-майора полиции

    Ширинова Нусрета Кямран оглу - генерал-майора полиции.

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