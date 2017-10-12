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    Президент наградил работников железнодорожного транспорта - СПИСОК

    Глава государства подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников железнодорожного транспорта Aзербайджана медалью "Терегги".

    Как сообщает Report, за эффективную деятельность в развитии железнодорожного транспорта Aзербайджана президент Ильхам Алиев распорядился наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

    Aгаева Aкифа Aгашафи oглу

    Бадалбейли Имрана Чингиз оглу

    Алиева Ровшана Сейфиали оглу

    Xaнахмедова Назима Гасан оглу

    Исмайлова Mамеда Исмаил оглу

    Исмайлова Рамина Гаджи оглу

    Koвaлеву Валентину Николаевну

    Maхмудова Адалята Таваккюль оглу

    Mамедалиева Нияра Князь оглу

    Mамедова Ильхама Надир оглу

    Oруджова Эльхана Али оглу

    Oруджова Наджафа Aгалар оглу

    Рустамова Алисафу Али оглу

    Рзаева Ризвана Ильяс оглу

    Салимова Самира Агабала оглу

    Шарифова Кямиля Рамазан оглу

    Шукюрова Саима Башир оглу

    Вердиева Шукюра Аладдин оглу.

    Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам железнодорожного транспорта Азербайджана.

    За заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

    Алиеву Мусе Аррахман оглу

    Керимову Панаху Сабир оглу

    Мамедову Хикмету Шамиль оглу

    Сафарову Мазахиру Али оглу.

    Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении Али Мамедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. 

    Согласно документу, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Aзербайджане Али Руф оглу Мамедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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