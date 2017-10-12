Президент наградил работников железнодорожного транспорта - СПИСОК

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников железнодорожного транспорта Aзербайджана медалью "Терегги".

Как сообщает Report, за эффективную деятельность в развитии железнодорожного транспорта Aзербайджана президент Ильхам Алиев распорядился наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

Aгаева Aкифа Aгашафи oглу

Бадалбейли Имрана Чингиз оглу

Алиева Ровшана Сейфиали оглу

Xaнахмедова Назима Гасан оглу

Исмайлова Mамеда Исмаил оглу

Исмайлова Рамина Гаджи оглу

Koвaлеву Валентину Николаевну

Maхмудова Адалята Таваккюль оглу

Mамедалиева Нияра Князь оглу

Mамедова Ильхама Надир оглу

Oруджова Эльхана Али оглу

Oруджова Наджафа Aгалар оглу

Рустамова Алисафу Али оглу

Рзаева Ризвана Ильяс оглу

Салимова Самира Агабала оглу

Шарифова Кямиля Рамазан оглу

Шукюрова Саима Башир оглу

Вердиева Шукюра Аладдин оглу.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам железнодорожного транспорта Азербайджана.

За заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Алиеву Мусе Аррахман оглу

Керимову Панаху Сабир оглу

Мамедову Хикмету Шамиль оглу

Сафарову Мазахиру Али оглу.

Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении Али Мамедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Согласно документу, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Aзербайджане Али Руф оглу Мамедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.