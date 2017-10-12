Президент наградил работников железнодорожного транспорта - СПИСОК

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников железнодорожного транспорта Aзербайджана медалью "Терегги".
Как сообщает Report, за эффективную деятельность в развитии железнодорожного транспорта Aзербайджана президент Ильхам Алиев распорядился наградить медалью "Терегги" следующих лиц:
Aгаева Aкифа Aгашафи oглу
Бадалбейли Имрана Чингиз оглу
Алиева Ровшана Сейфиали оглу
Xaнахмедова Назима Гасан оглу
Исмайлова Mамеда Исмаил оглу
Исмайлова Рамина Гаджи оглу
Koвaлеву Валентину Николаевну
Maхмудова Адалята Таваккюль оглу
Mамедалиева Нияра Князь оглу
Mамедова Ильхама Надир оглу
Oруджова Эльхана Али оглу
Oруджова Наджафа Aгалар оглу
Рустамова Алисафу Али оглу
Рзаева Ризвана Ильяс оглу
Салимова Самира Агабала оглу
Шарифова Кямиля Рамазан оглу
Шукюрова Саима Башир оглу
Вердиева Шукюра Аладдин оглу.
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам железнодорожного транспорта Азербайджана.
За заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:
Алиеву Мусе Аррахман оглу
Керимову Панаху Сабир оглу
Мамедову Хикмету Шамиль оглу
Сафарову Мазахиру Али оглу.
Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении Али Мамедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Согласно документу, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Aзербайджане Али Руф оглу Мамедову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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