Президент Ильхам Алиев наградил работников МЧС - СПИСОК

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики награждены за отличие при выполнении служебных обязанностей:

медалью "За военные заслуги"

Рустамов Назим Назарали оглу - полковник

медалью "За отличие на государственной службе"

Агамирзоев Руслан Чобан оглу

Бабаев Натиг Сафаралы оглу

медалью "За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям" 3-й степени

Велиев Расим Исбандияр оглу - майор внутренней службы

Сеидов Мирталех Вилаят оглу - капитан внутренней службы

Аббасгулиев Кямал Аббасгулу оглу - старший сержант внутренней службы

Абдуллаев Шенлик Везирович - старший сержант внутренней службы

Аскеров Ильхам Аскер оглу - старший сержант внутренней службы

Исаев Нариман Бабир оглу - старший сержант внутренней службы

Керимов Самеддин Манаф оглу - старший сержант внутренней службы

Набиев Акбер Ибрагим оглу - старший сержант внутренней службы

Оруджев Мамед Гиньяз оглу - старший сержант внутренней службы.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный инженер".

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Гаджизаде Фуаду Махмуд оглу

Самедову Санану Юсиф оглу.