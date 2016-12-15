Президент Ильхам Алиев наградил работников МЧС - СПИСОК

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики награждены за отличие при выполнении служебных обязанностей:
медалью "За военные заслуги"
Рустамов Назим Назарали оглу - полковник
медалью "За отличие на государственной службе"
Агамирзоев Руслан Чобан оглу
Бабаев Натиг Сафаралы оглу
медалью "За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям" 3-й степени
Велиев Расим Исбандияр оглу - майор внутренней службы
Сеидов Мирталех Вилаят оглу - капитан внутренней службы
Аббасгулиев Кямал Аббасгулу оглу - старший сержант внутренней службы
Абдуллаев Шенлик Везирович - старший сержант внутренней службы
Аскеров Ильхам Аскер оглу - старший сержант внутренней службы
Исаев Нариман Бабир оглу - старший сержант внутренней службы
Керимов Самеддин Манаф оглу - старший сержант внутренней службы
Набиев Акбер Ибрагим оглу - старший сержант внутренней службы
Оруджев Мамед Гиньяз оглу - старший сержант внутренней службы.
Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный инженер".
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:
Гаджизаде Фуаду Махмуд оглу
Самедову Санану Юсиф оглу.
News DepartmentАвтор новости
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