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    Президент Ильхам Алиев наградил работников МЧС - СПИСОК

    Два человека удостоены почетного звания Заслуженный инженер

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики награждены за отличие при выполнении служебных обязанностей:

    медалью "За военные заслуги"

    Рустамов Назим Назарали оглу - полковник

    медалью "За отличие на государственной службе"

    Агамирзоев Руслан Чобан оглу

    Бабаев Натиг Сафаралы оглу

    медалью "За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям" 3-й степени

    Велиев Расим Исбандияр оглу - майор внутренней службы

    Сеидов Мирталех Вилаят оглу - капитан внутренней службы

    Аббасгулиев Кямал Аббасгулу оглу - старший сержант внутренней службы

    Абдуллаев Шенлик Везирович - старший сержант внутренней службы

    Аскеров Ильхам Аскер оглу - старший сержант внутренней службы

    Исаев Нариман Бабир оглу - старший сержант внутренней службы

    Керимов Самеддин Манаф оглу - старший сержант внутренней службы

    Набиев Акбер Ибрагим оглу - старший сержант внутренней службы

    Оруджев Мамед Гиньяз оглу - старший сержант внутренней службы.

    Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный инженер".

    Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

    Гаджизаде Фуаду Махмуд оглу

    Самедову Санану Юсиф оглу.

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