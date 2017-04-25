Президент наградил предпринимателей - СПИСОК

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении лиц, отличившихся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в осуществлении государственной политики, связанной с расширением предпринимательства, награждаются следующие лица:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Мусаев Мамед Гурбан оглу

медалью "Терегги"

Аббасов Эльшад Иншалла оглу

Бабашов Адыширин Ситам оглу

Бахышов Видади Мухтар оглу

Баширов Эльхан Идаят оглу

Алиханбеков Талыб Гасан оглу

Алиев Рафик Джафаралы оглу

Фархадов Ровшан Таджеддин оглу

Фархадзад Фарид Руфат оглу

Гаджиев Этибар Мамед оглу

Гаджиева Жаля Эльбрус гызы

Гамзаева Зарифа Кямиль гызы

Гасымов Талех Эсабиль оглу

Гулиев Башир Шаин оглу

Гулиев Натиг Садай оглу

Гулиева Айтен Бахтияр гызы

Мадатов Эльчин Эминага оглу

Мамедгасанов Наиг Али оглу

Мамедов Руфат Тофиг оглу

Мамедов Закир Ахмед оглу

Мовсумов Шахин Ариф оглу

Оруджев Исмаил Орудж оглу

Рашидов Рашад Айдын оглу

Рзаев Вахид Рза оглу

Сулейманов Исмаил Векил оглу

Шафизаде Аждар Ровшан оглу

Узан Мехмет Саваш Ибрагим оглу

Зейналов Вугар Эльдар оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Джафаров Анар Джамиль оглу

Ибрагимов Эльчин Арзу оглу

Ибрагимов Эльнур Вагиф оглу.