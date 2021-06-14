Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении группы лиц, исполнивших профессиональный долг на освобожденных от оккупации территориях, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени".
Как сообщает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Наградить следующих лиц, погибших при достойном выполнении профессионального долга на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:
Абышева Сираджа Абыш оглу
Алиева Арифа Агалар оглу
Ибрагимова Магеррама Али оглу".
4 июня около 11:00 пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.