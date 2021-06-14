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Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре

Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение О награждении группы лиц, исполнивших профессиональный долг на освобожденных от оккупации территориях, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.
Внутренняя политика
14 июня 2021 г. 14:29
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении группы лиц, исполнивших профессиональный долг на освобожденных от оккупации территориях, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Наградить следующих лиц, погибших при достойном выполнении профессионального долга на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

Абышева Сираджа Абыш оглу

Алиева Арифа Агалар оглу

Ибрагимова Магеррама Али оглу".

4 июня около 11:00 пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev awards journalists killed in landmine explosion in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Prezident şəhid jurnalistləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

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