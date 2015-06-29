Ильхам Алиев наградил "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" тренеров спортсменов, успешно выступивших на I Евроиграх

29 июня, 2015 20:55

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" тренеров спортсменов, успешно выступивших на I Европейских играх. Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанского спорта нижеследующие тренеры успешно выступивших на I Европейских играх спортсменов награждаются "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики": Абдуллаев Ягуб Бекир оглу Абсаидов Сайпулла Атавович Агагюлов Султан Шамсаддин оглу Агаев Аслан Логман оглу Ахундзаде Джавад Габиль оглу Алиомаров Магомед Алиомарович Аманов Эльнур Сакит оглу Арипгаджиев Магомед Давудович Бабаев Джахангир Эльман оглу Баратов Парвиз Гадаш оглу Байрамов Тараннум Тофиг оглу Буланова Наталья Евгеньевна Джафаров Аждар Хосров оглу Четерев Симеон Атанассов Чопсиев Исмаил Самед оглу Дудник Анатолий Эйвазов Мамедали Ахмед оглу Алекберов Вугар Мурсал оглу Алимзанов Ильхам Шамильевич Алиев Рза Сафар оглу Алиев Енгибар Эльдар оглу Азимзаде Эльман Сулейман оглу Фейзуллаев Вагиф Сахавет оглу Фарзалиев Гусейн Ягуб оглу Гаджиев Али Нариман оглу Гатамов Рахман Сулейман оглу Гусейнов Радик Рафиг оглу Гусейнов Рашад Талыш оглу Гусейнов Сеймур Ализаде оглу Хейирабади Джамшид Габиболлах Худавердиев Шахин Рашид оглу Ибрагимов Ибрагим Эльдар оглу Имамалиев Алекбер Абдулбаги оглу Исмайлов Джабир Аскер оглу Жименез Мартинес Лазаро Джаридад Де Ла Колибельников Олександр Иванович Газыев Гаджимурад Катибович Гарибов Кямран Фикрет оглу Гулиев Аслан Кямиль оглу Гулиев Кямиль Руслан оглу Мехмандост Сумаэхсараи Реза Таги Мехтиев Физули Мамедов Джейхун Мухаммед оглу Мамедов Фархад Низами оглу Мамедов Яшар Азиз Ага оглу Мусаев Физули Иса оглу Мустафаев Шахлар Гюльмухаммед оглу Намазалиев Афсар Гусейн оглу Нетребу Павло Парк Сун Ми Прасолова Анастасия Александровна Раджабли Эльхан Ахмеддин оглу Рогуэ Отано Педро Рзаев Эльбрус Рза оглу Сеидов Мир-Джаббар Мир-Джалал оглу Шейтанов Данаил Николов Шарифов Хиджран Ибрагим оглу Шуликин Владзимир Тагиев Авез Тофиг оглу Талибов Нурипаша Мухтарович Умудов Фирдовси Гаминалы оглу Василева Мариана Тотева Велиев Фикрет Гасан оглу Яценко Сергей Леонтьевич Ющенко Иван Зейналов Эльчин Идаят оглу.