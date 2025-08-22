Президент наградил отличившихся военнослужащих Службы государственной охраны

О нас

22 августа 2025 г. 14:36
Президент Азербайджана наградил медалями отличившихся военнослужащих Службы государственной охраны.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, за отличие при исполнении служебных обязанностей президент наградил следующих военнослужащих:

медалью "За Отчизну"

Асадуллаева Мадара Исмаил оглу – полковник-лейтенанта

Сейфуллаева Эльшана Бахыш оглу – полковник-лейтенанта

Тахмазова Ирафета Агасаф оглу – полковник-лейтенанта

медалью "За отвагу"

Аббасова Эльшана Кямран оглу – полковника

Бабаева Рамина Фарамаз оглу – полковника

Гейдарова Эльчина Йолчу оглу – полковника

Гасанова Рауфа Фуад оглу – полковника

Насирова Тамерлана Тариэль оглу – полковника

Гадирова Атрафа Нурага оглу – старшего гизиря

медалью "За военные заслуги"

Абдуллаева Эмина Малик оглу – полковник-лейтенанта

Бабаева Гасана Али Баладжа оглу – полковник-лейтенанта

Исмаилова Анара Ислам оглу – полковник-лейтенанта

Гулиева Эльмара Нариман оглу – полковник-лейтенанта

Гулиева Ислама Фуад оглу – полковник-лейтенанта

Мирзоева Рашада Гюльага оглу – полковник-лейтенанта

Наджафова Амида Валех оглу – полковник-лейтенанта

Оруджева Эмина Тубаил оглу – полковник-лейтенанта

Солтанова Расима Джаваншир оглу – полковник-лейтенанта

Султанова Самира Гасанага оглу – полковник-лейтенанта

Ширалиева Эльвина Орудж оглу – полковник-лейтенанта

Джафарову Тарану Газанфар гызы – майора медицинской службы

Гасымова Рашада Низами оглу – майора юстиции

Мамедову Фариду Видади гызы – майора

Мурадханова Кямиля Вагиф оглу – майора

Оруджева Джавида Юсиф оглу – майора

Расулова Эмина Тахир оглу – майора

Агабалаева Фархада Джахангир оглу – капитана

Алиева Юсифа Сафар оглу – капитана

Гасанова Рому Надировича – капитана

Агавердиева Орхана Ягуб оглу – старшего лейтенанта

Джафарову Нурлану Мехди гызы – старшего гизиря

Насирову Сабину Эльчин гызы – старшего гизиря

Рагимова Зию Галиб оглу – старшего гизиря

Абдуллаева Эльшана Хошбахт оглу – старшего сержанта

Керимова Анара Назим оглу – старшего сержанта

Мусаева Махира Малик оглу – старшего сержанта.

Версия на азербайджанском языке Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

