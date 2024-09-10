Президент наградил орденами и медалями членов Паралимпийской сборной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденами и медалями азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденами и медалями азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, распоряжением главы государства золотые медалисты Ламия Велиева и Орхан Асланов награждены орденом "Шохрат".

Также завевавшие золото Имамеддин Халилов и Саид Наджафзаде удостоены ордена "За службу Отечеству" 1-й степени.

Занявшим второе место Раману Салею и Ильхаму Закиеву присужден орден "За службу Отечеству" 2-й степени, в бронзовому призеру Сабиру Зейналову - "За службу Отечеству" 3-й степени.

Среди других членов паралимпийской сборной Олег Панютин награжден орденом "Эмек" 1-й степени, Алаверди Джулфаев и Владимир Заец – орденом "Эмек" 2-й степени, Ибрагим Ибрагимов и Федор Кириллов - орденом "Эмек" 3-й степени, Ариф Халилов, Назим Исрафилов, Вугар Шукуров, Фарид Тагизаде - медалью "Терегги", Рашад Алиев, Тофик Алиев и Вали Исрафилов - Почетной грамотой президента Азербайджанской Республики.