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Президент наградил орденами и медалями членов Паралимпийской сборной

Президент наградил орденами и медалями членов Паралимпийской сборной Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденами и медалями азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже.
Внутренняя политика
10 сентября 2024 г. 17:45
Президент наградил орденами и медалями членов Паралимпийской сборной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденами и медалями азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, распоряжением главы государства золотые медалисты Ламия Велиева и Орхан Асланов награждены орденом "Шохрат".

Также завевавшие золото Имамеддин Халилов и Саид Наджафзаде удостоены ордена "За службу Отечеству" 1-й степени.

Занявшим второе место Раману Салею и Ильхаму Закиеву присужден орден "За службу Отечеству" 2-й степени, в бронзовому призеру Сабиру Зейналову - "За службу Отечеству" 3-й степени.

Среди других членов паралимпийской сборной Олег Панютин награжден орденом "Эмек" 1-й степени, Алаверди Джулфаев и Владимир Заец – орденом "Эмек" 2-й степени, Ибрагим Ибрагимов и Федор Кириллов - орденом "Эмек" 3-й степени, Ариф Халилов, Назим Исрафилов, Вугар Шукуров, Фарид Тагизаде - медалью "Терегги", Рашад Алиев, Тофик Алиев и Вали Исрафилов - Почетной грамотой президента Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli Paralimpiya komandası üzvləri təltif edilib - SƏRƏNCAM

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