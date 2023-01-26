Президент наградил группу сотрудников Национальной академии авиации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Национальной академии авиации.
Как сообщает Report, cогласно распоряжению, за заслуги в области подготовки национальных авиационных кадров медалью "Терегги" награждены следующие лица:
Дадашев Фуад Гасан оглу
Махмудлу Фирдовси Аладдин оглу.
За плодотворную деятельность в формировании национальных авиационных кадров следующим лицам присвоены почетные звания Азербайджанской Республики:
"Заслуженный учитель"
Абдуллаев Пярвиз Шахмурад оглу
Меджидова Валентина Гурбан гызы
"Заслуженный инженер"
Мусаев Айдын Арастун оглу
Набиев Расим Насиб оглу
Низамов Тельману Инаят оглу.