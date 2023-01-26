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Президент наградил группу сотрудников Национальной академии авиации

Президент наградил группу сотрудников Национальной академии авиации Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Национальной академии авиации.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 15:10
Президент наградил группу сотрудников Национальной академии авиации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Национальной академии авиации.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, за заслуги в области подготовки национальных авиационных кадров медалью "Терегги" награждены следующие лица:

Дадашев Фуад Гасан оглу

Махмудлу Фирдовси Аладдин оглу.

За плодотворную деятельность в формировании национальных авиационных кадров следующим лицам присвоены почетные звания Азербайджанской Республики:

"Заслуженный учитель"

Абдуллаев Пярвиз Шахмурад оглу

Меджидова Валентина Гурбан гызы

"Заслуженный инженер"

Мусаев Айдын Арастун оглу

Набиев Расим Насиб оглу

Низамов Тельману Инаят оглу.

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