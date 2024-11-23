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Награждена группа лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической жизни Сумгайыта

Награждена группа лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической жизни Сумгайыта Награждена группа лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Сумгайыта.
Внутренняя политика
23 ноября 2024 г. 16:15
Награждена группа лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической жизни Сумгайыта

Награждена группа лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Сумгайыта.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Глава государства распорядился наградить следующих лиц, имеющих заслуги в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Сумгайыта:

орденом "Эмек" 3-й степени

Исмаилова Рамиза Абузар оглу

Исмиева Джумшуда Рустам оглу

Садыхова Рауфа Иззет оглу

медалью "Терегги"

Агаева Фуада Гюльбала оглу

Бабаева Эльдениза Мирза оглу

Эминова Ширвана Алекбер оглу

Эйвазова Эйваза Барат оглу

Эфендиева Рахиба Вагиф оглу

Ахмедову Хавяр Мамед гызы

Гусейнова Рамиза Агали оглу

Имранова Аяза Имран оглу

Гасымова Айяра Зеки оглу

Гулиеву Севиндж Мовлуд гызы

Музаффарову Ульвию Баба гызы

Раджабли Фархада Иззет оглу

Сайдумова Тофига Сайдум оглу

Сулейманова Мубариза Рафаэль оглу

Шахбазова Акифа Сафар оглу.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında xidmətləri olan şəxslər təltif edilib

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