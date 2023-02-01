Президент наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, по случаю 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи глава государства постановил наградить следующих лиц за плодотворную деятельность в осуществлении государственной молодежной политики:

медалью "Терегги"

Бабаева Фуада Мухтар оглу

Байрамову Шафаг Загиф гызы

Акберова Гадира Халис оглу

Арабова Орхана Намиг оглу

Гадимбекову Гюнай Руфат гызы

Гадирова Мубариза Юсиф оглу

Нифталиеву Вюсалю Сахиб гызы

медалью "За отличие на государственной службе"

Гасилова Эльвина Бахтияр оглу

Исагова Натига Джанкиши оглу

Пашаеву Нису Фазиль гызы

Рзаеву Джамилю Рамиз гызы.