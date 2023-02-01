О нас

Президент наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики

Президент наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 20:45
Президент наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, по случаю 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи глава государства постановил наградить следующих лиц за плодотворную деятельность в осуществлении государственной молодежной политики:

медалью "Терегги"

Бабаева Фуада Мухтар оглу

Байрамову Шафаг Загиф гызы

Акберова Гадира Халис оглу

Арабова Орхана Намиг оглу

Гадимбекову Гюнай Руфат гызы

Гадирова Мубариза Юсиф оглу

Нифталиеву Вюсалю Сахиб гызы

медалью "За отличие на государственной службе"

Гасилова Эльвина Бахтияр оглу

Исагова Натига Джанкиши оглу

Пашаеву Нису Фазиль гызы

Рзаеву Джамилю Рамиз гызы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gənclər siyasəti sahəsində fəallığı ilə fərqlənən şəxslər təltif edilib - SİYAHI

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi