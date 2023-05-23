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Президент наградил группу лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане

Президент наградил группу лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане.
Внутренняя политика
23 мая 2023 г. 17:09
Президент наградил группу лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане.

Как передает Report, распоряжение о награждении медалью "Терегги" распространяется на следующих лиц:

Аллахвердиева Рашада Забид оглу

Аллахвердову Севду Рафиг гызы

Балаева Мехъяддина Мовлуд оглу

Джалилова Эльнура Халиш оглу

Дарафарина Садига Рагим оглу

Алиева Эльбуруса Фатулла оглу

Хуруджи Мирзу Муршуд оглу

Ибрагимова Рагима Алигусейн оглу

Исаеву Назакет Садир гызы

Керимли Кянана Джабар оглу

Ганбарову Эйзангюль Фатуллах гызы

Сеидову Айтен Кямал гызы

Тагиева Мамеда Абузар оглу

Юсифова Намига Полад оглу.

Также, за многолетнюю эффективную службу в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане Шахбеддину Джаббар оглу Мусаеву представляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətləri olan bir qrup şəxs təltif edilib - SİYAHI

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