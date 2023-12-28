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Президент Азербайджана наградил группу адвокатов медалью "Терегги"

Президент Азербайджана наградил группу адвокатов медалью "Терегги" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы адвокатов медалью "Терегги".
Внутренняя политика
28 декабря 2023 г. 18:06
Президент Азербайджана наградил группу адвокатов медалью Терегги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы адвокатов медалью "Терегги".

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю профессионального праздника "Дня адвоката" глава государства распорядился наградить медалью "Терегги" за заслуги в развитии адвокатской деятельности в Азербайджанской Республике следующих лиц:

Гусейнова Али Мейбулла оглу

Гусейнова Тургая Имамгулу оглу

Гусейнову Эсмиру Гусейн гызы

Гасымова Тельмана Абиали оглу

Гулиева Азера Шахбала оглу

Мамедову Лейлу Полад гызы

Мустафаева Мухтара Наги оглу

Нехматова Фазиля Ильдыр оглу

Расулова Арифа Амрулла оглу

Рустамову Натаван Фамиль гызы

Усубова Эльчина Ариф оглу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident bir qrup vəkili “Tərəqqi” medalı ilə təltif edib - SİYAHI

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