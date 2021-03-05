Президент: Надо спланировать будущее страны так, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие

"В 2003 году народ проголосовал за политику Гейдара Алиева, оказал мне доверие. Потому что я сказал, что если народ окажет мне доверие, то я останусь верным политике великого лидера. Это был один из основных факторов. Жизнь показала, что в последние 17 ле

"В 2003 году народ проголосовал за политику Гейдара Алиева, оказал мне доверие. Потому что я сказал, что если народ окажет мне доверие, то я останусь верным политике великого лидера. Это был один из основных факторов. Жизнь показала, что в последние 17 лет мы действительно добились исторических успехов".

Как сообщает Report, об этом на VII съезде Партии "Ени Азербайджан" сказал президент Ильхам Алиев.

"Для того, чтобы охарактеризовать данный период, потребуется много времени. Все налицо. Уверен, что наши историки, политологи, ученые правильно отразят в статьях, книгах, учебниках и этот период. Потому что это был новый период для нашей молодой страны. Основанный на предыдущем периоде, на прочной основе, но новый период. И это естественно, потому что у каждого периода свои требования. Мы не можем жить в XXI веке с требованиями 1990-х годов. Даже сегодня, после войны начинается новый период. Мы должны отставить в сторону все успехи, достигнутые в прежние времена. Да, это создало нам фундамент, базу, позволило нам достичь основной цели. Но если мы постоянно будем говорить о том периоде, не думать о будущем, то что получится. Мы должны думать о будущем. Мы должны опережать время. Я говорил, что сегодня нашим основным соперником в восстановлении Карабаха является время. Надо спланировать будущее страны так, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашей страны, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности", - добавил глава государства.