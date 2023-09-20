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Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований

Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований Уже начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 21:44
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований

Уже начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что, приняв наши условия, они в том числе начали сдавать и оружие.

"Спрашивается: кому было выгодно довести ситуацию до такого состояния? Ведь сразу после Второй Карабахской войны мы, выражая свою справедливую обеспокоенность, неоднократно обращались к руководству Армении, их покровителям за рубежом и другим сторонам и говорили, что присутствие вооруженных сил Армении на азербайджанской территории незаконно и этому должен быть положен конец. Мы говорили, что незаконный режим хунты должен свернуть свой так называемый флаг, который является не более, чем куском ткани, положить его себе в карман и покинуть наши земли. Это наше суверенное право", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: ‘Process of removing illegal Armenian armed units from their positions is underway’ 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqelərdən çıxarılma prosesi başlamışdır"

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