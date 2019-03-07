Президент нацелен вывести Азербайджан на уровень развитых стран мира - МНЕНИЯ

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Цель главы государства – вывести Азербайджан на уровень развитых в мировом масштабе стран. На этом пути мы достигаем серьезных успехов. Я верю, что в ближайшие 10 лет мы добьемся поставленных целей".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы, комментируя реформы, начатые главой государства Ильхамом Алиевым после прошлогодних президентских выборов.

Он напомнил, что в преддверии последних президентских выборов глава государства объявил о том, что будет осуществлено много реформ: "Именно тогда он приступил к выполнению этих работ и заявил, что в 2019 году реформы будут носить более глубокий характер. Сразу после выборов, в соответствии с данными им обещаниями, были приняты важные решения. Эти решения подтверждают, что государственность Азербайджана перешла на новый уровень. Отмечу еще один факт, что решение, принятое по проблемным кредитам, было революционным шагом. Глава государства, с одной стороны, устранил волнующую народ проблему, а также предпринял шаг для оздоровления банков. Продолжение подобного рода реформ послужит развитию нашей страны. Это важный этап государственности".

Депутат Фазаил Агамалы Сразу после выборов, в соответствии с данными им обещаниями, были приняты важные решения.

Депутат Эльман Мамедов отметил, что еще в период предвыборной кампании 2003 года, какие обещания ни давал президент, с первых дней избрания главой государства приступил к их исполнению: "То есть данные слова, обещания подтвердились выполненными делами. Это показывает, что президент всегда сдерживает данное слово, обещание. Этот процесс всегда был таким, и так же продолжится. В прошлом году после президентских выборов были реализованы новшества и реформы в различных областях. То есть Азербайджан доказывает, что является государством, которое может идти в ногу с требованиями времени. Все это служит одной цели: наша страна должна быть сильной, а граждане должны жить в достатке".

Депутат Эльман Мамедов В прошлом году после президентских выборов были реализованы новшества и реформы в различных областях.

"Последний указ, подписанный президентом Ильхамом Алиевым в связи с проблемными кредитами, первый и важный указ на эту тему"

Об этом Report заявил эксперт-экономист Акрам Гасанов

"После девальвации государство оценило доходы и расходы, члены правительства хотели уточнить, какова сумма основной части долгов. За минувшие 4 года была попытка дать этому вопросу юридическую оценку. Конституционный суд рассмотрел этот вопрос дважды - в 2015 и 2018 годах. Наконец, в этом году было принято окончательное решение, которое охватило около 800 тыс. человек. Думаю, указ в достаточной мере поможет гражданам. Государство взяло на себя возросшую за счет девальвации часть долга, и гражданам, которые годами делали выплаты, эта разница будет возвращена. С этой точки зрения принятое решение я оцениваю положительно. Кроме того, решение облегчит работу банков с должниками. Так, банкам будет легче работать с должниками, требовать у них долг", - отметил эксперт.

Эксперт-экономист Акрам Гасанов Думаю, указ в достаточной мере поможет гражданам

Он также призвал правительство принять определенные меры в отношении граждан, взявших кредиты на крупные суммы: "Мы знаем, что самые крупные кредиты взяли владельцы банков и руководящие лица. С ними должна быть проведена работа, чтобы они вернули долги".

Депутат Таир Рзаев сказал, что решения президента о многих повышениях и льготах в социальной сфере доказывают, что он всегда думает о благосостоянии азербайджанского народа: "То, как он выслушивает проблемы во время бесед с людьми во время поездок в районы, предпринятые для решения шаги, заслуживают похвалы. Даже то, что на встрече с деятелями культуры и искусства 1 марта он на месте дал поручения соответствующим органам для оценивания озвученных предложений, является положительным шагом. Нельзя не оценивать подобного рода мероприятия. С ростом потребностей людей неизбежно появление проблем, и глава государства регулярно принимает меры для устранения этих проблем".