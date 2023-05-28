Президент: На встрече 11 лет назад я сказал, что мы вернемся в Лачын, так и случилось

Президент: На встрече 11 лет назад я сказал, что мы вернемся в Лачын, так и случилось

Неоднократно встречаясь с переселенцами как из Лачына, так и из других районов, находившихся в то время под оккупацией, я подбадривал их, говорил, что мы вернемся, вернемся!

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Неоднократно встречаясь с переселенцами как из Лачына, так и из других районов, находившихся в то время под оккупацией, я подбадривал их, говорил, что мы вернемся, вернемся! Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 28 мая на встрече с жителями Лачынского района. "Если вы сейчас посмотрите видеозапись встречи, состоявшейся 11 лет назад, то увидите: я говорил, что мы вернемся и в Лачыне будут построены еще более красивые дома. Вот так и случилось. Поэтому условия для вас и таких же бывших переселенцев, как вы, должны быть самыми лучшими, самыми прекрасными, чтобы вы после долгих лет страданий жили здесь комфортно. Мы постараемся обеспечивать это и дальше", - отметил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал