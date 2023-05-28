О нас

Президент: На встрече 11 лет назад я сказал, что мы вернемся в Лачын, так и случилось

Президент: На встрече 11 лет назад я сказал, что мы вернемся в Лачын, так и случилось Неоднократно встречаясь с переселенцами как из Лачына, так и из других районов, находившихся в то время под оккупацией, я подбадривал их, говорил, что мы вернемся, вернемся!
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 16:34
Президент: На встрече 11 лет назад я сказал, что мы вернемся в Лачын, так и случилось

Неоднократно встречаясь с переселенцами как из Лачына, так и из других районов, находившихся в то время под оккупацией, я подбадривал их, говорил, что мы вернемся, вернемся!

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

"Если вы сейчас посмотрите видеозапись встречи, состоявшейся 11 лет назад, то увидите: я говорил, что мы вернемся и в Лачыне будут построены еще более красивые дома. Вот так и случилось. Поэтому условия для вас и таких же бывших переселенцев, как вы, должны быть самыми лучшими, самыми прекрасными, чтобы вы после долгих лет страданий жили здесь комфортно. Мы постараемся обеспечивать это и дальше", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: On bir il əvvəlki görüşdə demişdim ki, Laçına qayıdacağıq və belə də oldu

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
28 мая 2023 г. 15:57
Президент рассказал о военных, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении
Президент рассказал о военных, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении
28 мая 2023 г. 15:57
Президент: в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией
Президент: в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией
28 мая 2023 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга Миацума закрыта!
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга "Миацума" закрыта!
28 мая 2023 г. 15:31
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе
28 мая 2023 г. 15:28
Президент Азербайджана: события, произошедшие за два с половиной года, должны пробудить армян от грез
Президент Азербайджана: события, произошедшие за два с половиной года, должны пробудить армян от грез
28 мая 2023 г. 14:59
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
28 мая 2023 г. 14:52
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
28 мая 2023 г. 14:34
Президент: сегодняшний облик города Лачын свидетельствует о том, что мы народ-созидатель
Президент: сегодняшний облик города Лачын свидетельствует о том, что мы народ-созидатель
28 мая 2023 г. 14:33
Движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и в обратном направлении находится под полным контролем
Движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и в обратном направлении находится под полным контролем
28 мая 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi