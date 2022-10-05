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Президент: На территории Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля и 84 новых моста

Президент: На территории Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля и 84 новых моста В настоящее время на освобожденных территориях строятся автомагистрали и сельские дороги. На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля и 84 новых моста.
Внутренняя политика
5 октября 2022 г. 12:55
Президент: На территории Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля и 84 новых моста

В настоящее время на освобожденных территориях строятся автомагистрали и сельские дороги. На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля и 84 новых моста.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

"Согласно утвержденному инвестиционному плану, на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля общей протяженностью более 50 километров, а также 84 новых моста протяженностью 12 километров. Это только часть осуществляемых нами работ", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: 33 tunnels, 84 new bridges to be built in Karabakh, Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində 33 tunel, 84 yeni körpü tikiləcək"

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