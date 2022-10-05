Президент: На территории Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля и 84 новых моста

В настоящее время на освобожденных территориях строятся автомагистрали и сельские дороги. На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля и 84 новых моста.

В настоящее время на освобожденных территориях строятся автомагистрали и сельские дороги. На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля и 84 новых моста.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

"Согласно утвержденному инвестиционному плану, на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля общей протяженностью более 50 километров, а также 84 новых моста протяженностью 12 километров. Это только часть осуществляемых нами работ", - сказал глава государства.