Президент: На тендерах обычно побеждали компании, близкие к главе ИВ

"Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района".

"Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Завершение основных инфраструктурных проектов не означает, что мы прекратим оказывать эту финансовую и материальную поддержку. Нет, мы будем оказывать ее, но в целенаправленной форме, с условием соблюдения всех правил. Кроме того, арестованные главы исполнительной власти – речь идет не только о Джалилабадском и Шамкирском районах – грубо нарушали тендерные процедуры и в других районах. То есть, на тендерах, связанных с реализацией проектов, осуществляемых по государственной линии, государственных закупок, обычно побеждали компании, близкие к главе исполнительной власти или его заместителю. Почему? Потому что и здесь факты взяточничества и присвоения получали массовый характер, что наносит значительный ущерб государственному бюджету", - отметил глава государства.