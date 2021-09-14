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Президент: На тендерах обычно побеждали компании, близкие к главе ИВ

Президент: На тендерах обычно побеждали компании, близкие к главе ИВ "Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района".
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:07
Президент: На тендерах обычно побеждали компании, близкие к главе ИВ

"Мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Завершение основных инфраструктурных проектов не означает, что мы прекратим оказывать эту финансовую и материальную поддержку. Нет, мы будем оказывать ее, но в целенаправленной форме, с условием соблюдения всех правил. Кроме того, арестованные главы исполнительной власти – речь идет не только о Джалилабадском и Шамкирском районах – грубо нарушали тендерные процедуры и в других районах. То есть, на тендерах, связанных с реализацией проектов, осуществляемых по государственной линии, государственных закупок, обычно побеждали компании, близкие к главе исполнительной власти или его заместителю. Почему? Потому что и здесь факты взяточничества и присвоения получали массовый характер, что наносит значительный ущерб государственному бюджету", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Companies close to several heads of executive authority or their deputies usually won tenders for state projects
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Tenderlərdə adətən bir neçə icra başçısına, ya da ki, onun müavininə yaxın olan şirkətlər qalib gəlirdilər"

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