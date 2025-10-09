Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Президент: Идентифицированы и перезахоронены 187 пропавших без вести во время войны

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 10:05
    На сегодняшний день идентифицированы и перезахоронены 187 человек, пропавших без вести во время войны.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проходящей в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавшим без вести лиц.

    Ильхам Алиев конференция обращение пропавшие без вести
    Prezident: Bu günədək müharibə dövründə itkin düşmüş 187 nəfərin şəxsiyyəti eyniləşdirilərək dəfn edilib

