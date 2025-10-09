Президент: Идентифицированы и перезахоронены 187 пропавших без вести во время войны

На сегодняшний день идентифицированы и перезахоронены 187 человек, пропавших без вести во время войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проходящей в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавшим без вести лиц.