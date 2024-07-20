Президент: На протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами и ложных нарративов

Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов.

Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Одним из них стал конфликт между Арменией и Азербайджаном и мобилизация всей армянской диаспоры. Проармянские политики и представители СМИ нападали на Азербайджан, распространяли ложные сведения об Азербайджане и представляли Азербайджан в образе, далеком от реальности", - отметил глава государства.