Президент: На примере вернувшихся в Карабах и Восточный Зангезур соотечественников мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа

Сегодня на примере наших соотечественников, вернувшихся в Карабах и Восточный Зангезур, мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа.

Сегодня на примере наших соотечественников, вернувшихся в Карабах и Восточный Зангезур, мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия памятника видному представителю ашугского творчества Азербайджана Ашугу Алескеру.

"Наши соотечественники из Карабаха и Восточного Зангезура, никогда не видевшие эти земли, с воодушевлением и нетерпением ждут этого дня возвращения, с нетерпением ждут реализации программы "Великое возвращение", - подчеркнул глава государства, отметив, что фактически эта программа уже исполняется.

"Карабахцы, которые никогда не жили на тех землях, но жили с желанием вернуться на них, сегодня возвращаются в Карабах. Я уверен, что такую же картину мы увидим и во время возвращения в Западный Азербайджан", - добавил президент.