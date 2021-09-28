О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием "Нагорный Карабах"

Президент: На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием "Нагорный Карабах" "В моих заявлениях вы никогда не найдете признаков территориальных притязаний. Я имею в виду историческую правду. Это исторический факт, что в 1920 году советская власть приняла решение об отделении являющегося неотъемлемой частью Азербайджана Зангезура и
Внутренняя политика
28 сентября 2021 г. 20:41
Президент: На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием Нагорный Карабах
Ильхам Алиев

"В моих заявлениях вы никогда не найдете признаков территориальных притязаний. Я имею в виду историческую правду. Это исторический факт, что в 1920 году советская власть приняла решение об отделении являющегося неотъемлемой частью Азербайджана Зангезура и присоединении его к Армении, и это решение было исполнено. Это событие произошло в 1920 году - 101 год назад".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью французскому телеканалу France 24.

"У Армении есть территориальные претензии к Азербайджану. Они по-прежнему утверждают, что “Нагорный Карабах” нам не принадлежит. Они по-прежнему утверждают, что он либо принадлежит Армении, либо является “независимым” образованием. На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием “Нагорный Карабах", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın siyasi və coğrafi xəritəsində “Dağlıq Qarabağ” adlı vahid yoxdur"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Все военные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении
Ильхам Алиев: Все военные, взятые в плен во время войны, возвращены Армении
28 сентября 2021 г. 20:23
Ильхам Алиев: Автономия больше не является предметом обсуждения
Ильхам Алиев: Автономия больше не является предметом обсуждения
28 сентября 2021 г. 20:11
Увеличено число сотрудников ASAN Xidmət
Увеличено число сотрудников ASAN Xidmət
28 сентября 2021 г. 17:10
Состоялась презентация сайта Memorial.az и Книги памяти
ФотоСостоялась презентация сайта Memorial.az и "Книги памяти"
28 сентября 2021 г. 12:46
Представитель АП: Армения должна нести ответственность за тяжкие преступления против Азербайджана
Представитель АП: Армения должна нести ответственность за тяжкие преступления против Азербайджана
28 сентября 2021 г. 11:01
Утвержден порядок обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок
Утвержден порядок обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок
27 сентября 2021 г. 21:50
ПАСЕ подчеркнула необходимость передачи Азербайджану карт минных полей
ПАСЕ подчеркнула необходимость передачи Азербайджану карт минных полей
27 сентября 2021 г. 21:16
Flame Towers освещен цветами азербайджанского флага
Flame Towers освещен цветами азербайджанского флага
27 сентября 2021 г. 20:43
В честь Дня памяти в Баку запустили небесные фонарики
ФотоВ честь Дня памяти в Баку запустили небесные фонарики
27 сентября 2021 г. 20:29
Самед Сеидов: ПАСЕ должна призвать Армению к миру
Самед Сеидов: ПАСЕ должна призвать Армению к миру
27 сентября 2021 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi