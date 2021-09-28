Президент: На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием "Нагорный Карабах"

"В моих заявлениях вы никогда не найдете признаков территориальных притязаний. Я имею в виду историческую правду. Это исторический факт, что в 1920 году советская власть приняла решение об отделении являющегося неотъемлемой частью Азербайджана Зангезура и

"В моих заявлениях вы никогда не найдете признаков территориальных притязаний. Я имею в виду историческую правду. Это исторический факт, что в 1920 году советская власть приняла решение об отделении являющегося неотъемлемой частью Азербайджана Зангезура и присоединении его к Армении, и это решение было исполнено. Это событие произошло в 1920 году - 101 год назад".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью французскому телеканалу France 24.

"У Армении есть территориальные претензии к Азербайджану. Они по-прежнему утверждают, что “Нагорный Карабах” нам не принадлежит. Они по-прежнему утверждают, что он либо принадлежит Армении, либо является “независимым” образованием. На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием “Нагорный Карабах", - сказал глава государства.