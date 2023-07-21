Президент: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура наша главная задача - восстановление 8 городов и 100 сел

Процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура разделен на этапы. Была принята программа "Великого возвращения", на реализацию которой мобилизованы финансовые ресурсы. Предполагаемые расходы на инфраструктуру и градостроительство к концу года сост

Процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура разделен на этапы. Была принята программа "Великого возвращения", на реализацию которой мобилизованы финансовые ресурсы. Предполагаемые расходы на инфраструктуру и градостроительство к концу года составят около 7 млрд долларов США. Это только начало.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"На первом этапе наша основная задача - отстроить 8 городов и 100 сел. В нескольких населенных пунктах уже заселены люди", - подчеркнул глава государства.