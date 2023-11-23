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Президент: На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции

Президент: На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительные работы, реализуются важные инфраструктурные проекты. В рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы уже вернулись на родные земли
Внутренняя политика
23 ноября 2023 г. 12:34
Президент: На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции

В настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях проводятся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции, реализуются важные инфраструктурные проекты. В рамках программы "Великого возвращения" бывшие вынужденные переселенцы уже вернулись в свои родные края – города Лачын и Физули, а также три села. К концу 2026 года планируется возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку V Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Подчеркнув в обращении, что десять лет назад в Баку была проведена конференция министров труда ОИС, глава государства отметил: "На основе принятого здесь "Рамочного документа" были определены будущие приоритеты по обмену опытом в сферах труда, миграции и социальной защиты. В рамках конференции мною была выдвинута инициатива создания Центра труда Организации исламского сотрудничества со штаб-квартирой в Баку, и эту инициативу единогласно поддержали страны-участницы. За минувший период была проделана существенная работа по созданию в Баку Центра труда Организации исламского сотрудничества. Уверен, что Центр сыграет важную роль в еще большем укреплении сотрудничества между странами организации".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Labor Center will play important role in strengthening cooperation between OIC members
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azad olunmuş ərazilərimizdə genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri aparılır, vacib infrastruktur layihələri həyata keçirilir"

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