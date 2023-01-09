Президент: На освобожденных территориях начаты широкомасштабные строительно-восстановительные работы

"Как вы знаете, сразу после нашей исторической победы мы начали широкомасштабные строительно-восстановительные работы на освобожденных землях, и проведение в этих регионах международных спортивных соревнований имеет огромное символическое значение".

"Сразу после нашей исторической победы мы начали широкомасштабные строительно-восстановительные работы на освобожденных землях, и проведение в этих регионах международных спортивных соревнований имеет огромное символическое значение".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев заявил 9 января на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.

"В прошлом году на освобожденных территориях было проведено несколько международных спортивных соревнований. Это имеет огромное историческое значение, потому что освобожденные территории сейчас оживают, возвращается жизнь, возвращаются люди. В Шуше состоялось международное шахматное соревнование, в Суговушане, на озере Суговушан - международный турнир по гребле. В окрестностях зангиланского села Агалы прошли соревнования по триатлону. Я очень высоко оцениваю это, и в этом году эти работы должны продолжаться", - сказал президент.