Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян

На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян, а также их обязанностями на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, в том числе с их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами.

На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян, а также их обязанностями на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, в том числе с их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Коснувшись достигнутого сегодня соглашения о прекращении антитеррористических мероприятий, глава государства отметил, что вывод формирований армянских вооруженных сил из Карабаха, сложение оружия незаконными вооруженными отрядами и их разоружение, предстоящая в Евлахе встреча являются позитивным шагом. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуществляет это в контексте своих внутренних дел.