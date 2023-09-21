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Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян

Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян, а также их обязанностями на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, в том числе с их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами.
Внутренняя политика
21 сентября 2023 г. 00:57
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян

На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян, а также их обязанностями на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, в том числе с их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Коснувшись достигнутого сегодня соглашения о прекращении антитеррористических мероприятий, глава государства отметил, что вывод формирований армянских вооруженных сил из Карабаха, сложение оружия незаконными вооруженными отрядами и их разоружение, предстоящая в Евлахе встреча являются позитивным шагом. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан осуществляет это в контексте своих внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Yevlax görüşündə Qarabağ ermənilərinin hüquqları və öhdəlikləri müzakirə ediləcək

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