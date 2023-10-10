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Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети

Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети Одним из самых тяжелых последствий 30-летней оккупации для азербайджанского народа является умышленное причинение ущерба нашему культурному наследию, имеющему общечеловеческое значение, в том числе всем памятникам исламской религии. К сожалению, за этот п
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 17:18
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети

Одним из самых тяжелых последствий 30-летней оккупации для азербайджанского народа является умышленное причинение ущерба нашему культурному наследию, имеющему общечеловеческое значение, в том числе всем памятникам исламской религии. К сожалению, за этот период были разрушены до основания 65 из 67 мечетей, а в отношении остальных мечетей были совершены такие оскорбительные действия, как содержание в них животных. На днях был выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева еще одной мечети - Малыбейлинской.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.

"Все это означает оскорбление чувств не только азербайджанцев, но и мусульман всего мира", - подчеркнул президент Ильхам Алиев в послании.

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Версия на английском языке President Aliyev: Fact of destroying another mosque was revealed most recently where Malibeyli mosque was used as barn
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu günlərdə Malıbəyli məscidinin dağıdılması və tövlə kimi istifadə edilməsi faktı aşkar edilib"

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