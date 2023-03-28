Президент: Мы за счет водных ресурсов Лачынского и Кяльбаджарского районов создадим крупный источник энергии

Мы, используя водные ресурсы Лачынского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии.

Мы, используя водные ресурсы Лачынского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Сейчас быстрыми темпами идет строительство гидроэлектростанций в Лачынском, Кяльбаджарском, Зангиланском и ряде других районах, мы получаем более 50 мегаватт энергии. В целом же поставлена задача, чтобы к концу этого года мощность гидроэлектростанций в освобожденных районах достигла 200 мегаватт, а в перспективе она должна достигнуть 500 мегаватт. Лачынский и Кяльбаджарский районы обладают большим потенциалом ветровой энергии", - добавил глава государства.