Президент: Мы вырастили такую молодежь, которой по силам свернуть горы, что она, по сути, и сделала

Президент: Мы вырастили такую молодежь, которой по силам свернуть горы, что она, по сути, и сделала

Молодое поколение должно быть привязано к национально-духовным ценностям, к своей литературе, музыке, искусству, и мы видим это, мы так воспитываем молодежь.

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