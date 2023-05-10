Президент: Мы вырастили такую молодежь, которой по силам свернуть горы, что она, по сути, и сделала

Молодое поколение должно быть привязано к национально-духовным ценностям, к своей литературе, музыке, искусству, и мы видим это, мы так воспитываем молодежь.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
"Мы вырастили такую молодежь, которой по силам свернуть горы, что она, по сути, и сделала. Мы вырастили такое молодое поколение, которое, продемонстрировав и высокий моральный дух, и высокие физические качества, освободило земли, много лет находившиеся под оккупацией, и фактически с легким оружием, голыми руками освободило такую неприступную крепость, как Шуша", - отметил глава государства.