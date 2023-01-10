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Президент: Мы справедливо вынесли на международную арену тему прав западных азербайджанцев

Президент: Мы справедливо вынесли на международную арену тему прав западных азербайджанцев Сегодня не является секретом, что Община Западного Азербайджана как община, подвергшаяся многолетней депортации, была лишена своих прав. Конечно, говорить о правах западных азербайджанцев, когда существовали карабахская боль, проблема, возможно, было бы п
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 20:35
Президент: Мы справедливо вынесли на международную арену тему прав западных азербайджанцев
Ильхам Алиев

Сегодня не является секретом, что Община Западного Азербайджана как община, подвергшаяся многолетней депортации, была лишена своих прав. Конечно, говорить о правах западных азербайджанцев, когда существовали карабахская боль, проблема, возможно, было бы подобно преждевременному выстрелу. Но считаю, что сегодня мы вполне справедливо вынесли эту тему уже на международную арену.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам.

"Мои рекомендации, то есть рекомендации, данные 24 декабря, выполняются. Создана специальная рабочая группа, мы приступили к работе над единой концепцией на основе всех моих поручений, а также поступающих с мест предложений. Конечно же, западные азербайджанцы должны вернуться на земли предков, это их право, все международные конвенции это их право признают. И мы, как Азербайджанское государство, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить это право. И вновь я на встрече с представителями общины сказал, что мы хотим осуществить это мирным путем, и уверен, добьемся этого», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня на нашем пространстве, на Евразийском пространстве в целом, нет моногосударств, и для Армении было бы хорошо стереть с себя клеймо моногосударства. Лучший и самый справедливый путь для этого – возвращение западных азербайджанцев на родные земли.

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Версия на английском языке President: We have quite rightly brought topic of rights of Western Azerbaijanis to the international arena
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz tam haqlı olaraq Qərbi azərbaycanlıların hüquqları mövzusunu beynəlxalq arenaya çıxarmışıq"

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