Президент: Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена

Президент: Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена

"У нас богатая культурная жизнь. Но мы должны еще больше обогатить нашу культурную жизнь".

https://static.report.az/photo/6f721945-2f70-3f4e-8c33-3ded478cd617.jpg https://static.report.az/photo/6f721945-2f70-3f4e-8c33-3ded478cd617.jpg Ильхам Алиев

"У нас богатая культурная жизнь. Но мы должны еще больше обогатить нашу культурную жизнь". Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры. "Надеюсь, что в этом году после вакцинации пандемия постепенно сойдет на нет. Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена. Наша культурная жизнь должна быть очень богатой, должны проводиться конкурсы, фестивали. Мы должны как пропагандировать культуру Азербайджана, так и дальше приглашать иностранных гостей", - сказал президент. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Prezident: "Yaxın günlərdə peyvəndi gözləyirik və ondan sonra normal həyat bərpa ediləcək"