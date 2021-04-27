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Президент: Мы установили стелу "Добро пожаловать в Джебраил" в том же дизайне

Президент: Мы установили стелу "Добро пожаловать в Джебраил" в том же дизайне "Мы приехали в Джебраильский район. Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в той же форме, в том же дизайне".
Внутренняя политика
27 апреля 2021 г. 18:36
Президент: Мы установили стелу Добро пожаловать в Джебраил в том же дизайне

"Мы приехали в Джебраильский район. Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в той же форме, в том же дизайне".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля во время поездки в Джебраильский район перед стелой, на которой были написаны слова "Добро пожаловать в Джебраил!“ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы восстановили стелу "Добро пожаловать в Джебраил!". Этот памятник – если так можно сказать, - установленный, возведенный в советское время, в период оккупации был полностью снесен и заржавел. В прессе уже есть кадры, на которых запечатлена заржавевшая стела. Поэтому, восстанавливая историческую справедливость, мы вновь установили эту стелу с надписью "Добро пожаловать!", памятник, находившийся на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли, все города, села", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Eyni dizaynla “Cəbrayıla xoş gəlmişsiniz!” lövhəsini bərpa etdik"

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