Президент: Мы установили стелу "Добро пожаловать в Джебраил" в том же дизайне

"Мы приехали в Джебраильский район. Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в той же форме, в том же дизайне".

"Мы приехали в Джебраильский район. Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в той же форме, в том же дизайне".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля во время поездки в Джебраильский район перед стелой, на которой были написаны слова "Добро пожаловать в Джебраил!“ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы восстановили стелу "Добро пожаловать в Джебраил!". Этот памятник – если так можно сказать, - установленный, возведенный в советское время, в период оккупации был полностью снесен и заржавел. В прессе уже есть кадры, на которых запечатлена заржавевшая стела. Поэтому, восстанавливая историческую справедливость, мы вновь установили эту стелу с надписью "Добро пожаловать!", памятник, находившийся на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли, все города, села", - сказал глава государства.