Президент: Мы собственными силами выполнили требования резолюций Совбеза ООН, которые оставались на бумаге на протяжении 30 лет

Несмотря на оккупацию Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти тридцати лет и изгнание около одного миллиона азербайджанцев с земель своих предков, мы смогли построить сильную страну, обеспечить экономику и

Несмотря на оккупацию Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти тридцати лет и изгнание около одного миллиона азербайджанцев с земель своих предков, мы смогли построить сильную страну, обеспечить экономику и провести независимую политику.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября в Баку.

"Четыре года назад мы отпраздновали историческую победу во Второй Карабахской войне. Год назад мы полностью восстановили свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге 30 лет. Мы сами выполнили эти резолюции. Восстановили международное право, справедливость и положили конец армянской оккупации", - подчеркнул глава государства.