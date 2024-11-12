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Президент: Мы собственными силами выполнили требования резолюций Совбеза ООН, которые оставались на бумаге на протяжении 30 лет

Президент: Мы собственными силами выполнили требования резолюций Совбеза ООН, которые оставались на бумаге на протяжении 30 лет Несмотря на оккупацию Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти тридцати лет и изгнание около одного миллиона азербайджанцев с земель своих предков, мы смогли построить сильную страну, обеспечить экономику и
Внутренняя политика
12 ноября 2024 г. 12:58
Президент: Мы собственными силами выполнили требования резолюций Совбеза ООН, которые оставались на бумаге на протяжении 30 лет

Несмотря на оккупацию Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти тридцати лет и изгнание около одного миллиона азербайджанцев с земель своих предков, мы смогли построить сильную страну, обеспечить экономику и провести независимую политику.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия саммита лидеров COP29 12 ноября в Баку.

"Четыре года назад мы отпраздновали историческую победу во Второй Карабахской войне. Год назад мы полностью восстановили свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге 30 лет. Мы сами выполнили эти резолюции. Восстановили международное право, справедливость и положили конец армянской оккупации", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: We implemented UN Security Council resolutions, which had remained on paper for 30 years
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: BMT Təhlükəsizlik Şurasının otuz il kağız üzərində qalan qətnamələrinin tələblərini öz gücümüzlə icra etdik

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