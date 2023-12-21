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Президент: Мы, славная азербайджанская армия доказали всему миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ

Президент: Мы, славная азербайджанская армия доказали всему миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма.
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 14:28
Президент: Мы, славная азербайджанская армия доказали всему миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ

К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" (Агдам) и MOİK (Баку) в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

"Армения, удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении тридцати лет, думала, что сможет делать это вечно. Мы, славная азербайджанская армия, доказали им и всему миру, что это наша историческая и исконная земля, хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ. Мы должны были вернуться сюда и мы вернулись", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: We, the glorious Azerbaijani Army, have proven to world that it is us - the Azerbaijani nation - who are the true owners of these lands
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz, şanlı Azərbaycan Ordusu dünyaya sübut etdik ki, bu torpaqların sahibləri bizik - Azərbaycan xalqıdır"

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