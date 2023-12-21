Президент: Мы, славная азербайджанская армия доказали всему миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ

К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма.

К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" (Агдам) и MOİK (Баку) в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

"Армения, удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении тридцати лет, думала, что сможет делать это вечно. Мы, славная азербайджанская армия, доказали им и всему миру, что это наша историческая и исконная земля, хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ. Мы должны были вернуться сюда и мы вернулись", - отметил глава государства.