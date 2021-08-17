Президент: Мы потребуем в международных судах возмещения нанесенного нам ущерба

“Наши леса были уничтожены армянами. Сейчас в нашем распоряжении есть фотографии "Азеркосмоса" - сколько тысяч гектаров лесов было до оккупации, сколько сейчас. Армяне уничтожили около шестидесяти тысяч гектаров, лесной фонд. Они срубили, разграбил

“Наши леса уничтожены армянами. Сейчас у нас есть фотографии "Азеркосмоса" – сколько тысяч гектаров находилось под лесами до оккупации и сколько сегодня. Армяне уничтожили, то есть, вырубили около 60 тысяч гектаров площадей с деревьями, лесной фонд. Вырубили, разграбили, увезли. Я слышал, что там очень быстрыми темпами развивался паркетный бизнес. А это - грабительство, и они ответят за это грабительство”.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский район.

"Они отравили наши реки. В каком состоянии находится Охчучай? Охчучай – это природная катастрофа и ее отравила тоже иностранная компания. Эта компания должна ответить и ответит. Весь нанесенный ущерб подсчитывается. На всех освобожденных землях, в городах, селах сейчас проводятся мониторинг, паспортизация, готовятся паспорта всех домов, фиксируется нанесенный ущерб, и мы потребуем возмещения всего нанесенного ущерба в международных судах.

Природные богатства были разграблены, эксплуатировались, наши реки отравлены, наши леса вырублены, наши дома разрушены, наши мечети снесены. Кто это сделал? Армяне! Они должны ответить и ответят”, - отметил президент.