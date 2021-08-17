О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Мы потребуем в международных судах возмещения нанесенного нам ущерба

Президент: Мы потребуем в международных судах возмещения нанесенного нам ущерба “Наши леса были уничтожены армянами. Сейчас в нашем распоряжении есть фотографии "Азеркосмоса" - сколько тысяч гектаров лесов было до оккупации, сколько сейчас. Армяне уничтожили около шестидесяти тысяч гектаров, лесной фонд. Они срубили, разграбил
Внутренняя политика
17 августа 2021 г. 14:25
Президент: Мы потребуем в международных судах возмещения нанесенного нам ущерба
Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

“Наши леса уничтожены армянами. Сейчас у нас есть фотографии "Азеркосмоса" – сколько тысяч гектаров находилось под лесами до оккупации и сколько сегодня. Армяне уничтожили, то есть, вырубили около 60 тысяч гектаров площадей с деревьями, лесной фонд. Вырубили, разграбили, увезли. Я слышал, что там очень быстрыми темпами развивался паркетный бизнес. А это - грабительство, и они ответят за это грабительство”.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский район.

"Они отравили наши реки. В каком состоянии находится Охчучай? Охчучай – это природная катастрофа и ее отравила тоже иностранная компания. Эта компания должна ответить и ответит. Весь нанесенный ущерб подсчитывается. На всех освобожденных землях, в городах, селах сейчас проводятся мониторинг, паспортизация, готовятся паспорта всех домов, фиксируется нанесенный ущерб, и мы потребуем возмещения всего нанесенного ущерба в международных судах.

Природные богатства были разграблены, эксплуатировались, наши реки отравлены, наши леса вырублены, наши дома разрушены, наши мечети снесены. Кто это сделал? Армяне! Они должны ответить и ответят”, - отметил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: We will demand compensation for all damage in international courts 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz beynəlxalq məhkəmələrdə dəymiş bütün ziyanın qaytarılmasını tələb edəcəyik"

Экслюзивные новости

Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
16 августа 2021 г. 11:41
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi