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Президент: Мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года

Президент: Мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года "Сейчас начинается новая эра Зангилана, и подготавливается генеральный план города. Одна иностранная компания выиграла конкурс, и я думаю, что генеральный план будет представлен в ближайшие месяцы".
Внутренняя политика
20 октября 2021 г. 20:04
Президент: Мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года
Ильхам Алиев

"Сейчас начинается новая эра Зангилана, и подготавливается генеральный план города. Одна иностранная компания выиграла конкурс, и я думаю, что генеральный план будет представлен в ближайшие месяцы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства сказал, что с учетом этой естественной красоты будет построен современный, очень красивый город. Первый проект "Умное село" на освобожденных землях реализуется именно в Зангиланском районе. Некоторые здания уже готовы, и мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года".

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Версия на английском языке Azerbaijani president sets timeline for relocating residents to Zangilan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Çalışacağıq ki, gələn ilin əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu zəngilanlıları Zəngilana köçürməyə başlayaq"

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