Президент: Мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года

Президент: Мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года

"Сейчас начинается новая эра Зангилана, и подготавливается генеральный план города. Одна иностранная компания выиграла конкурс, и я думаю, что генеральный план будет представлен в ближайшие месяцы".

https://static.report.az/photo/4a958abe-1a7a-373a-a8fd-645554cdd7fc.jpg https://static.report.az/photo/4a958abe-1a7a-373a-a8fd-645554cdd7fc.jpg Ильхам Алиев

"Сейчас начинается новая эра Зангилана, и подготавливается генеральный план города. Одна иностранная компания выиграла конкурс, и я думаю, что генеральный план будет представлен в ближайшие месяцы". Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района. Глава государства сказал, что с учетом этой естественной красоты будет построен современный, очень красивый город. Первый проект "Умное село" на освобожденных землях реализуется именно в Зангиланском районе. Некоторые здания уже готовы, и мы постараемся начать переселение зангиланцев в начале следующего года, возможно, в конце этого года". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook