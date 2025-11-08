Президент: Мы показали себя всему миру как сильное государство и победоносный народ

Мы показали себя всему миру как сильное государство и победоносный народ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

"В течение 44 дней на поле боя от врагов были освобождены более 300 городов и сел. Мы гнали врага и продвигались вперед. Наконец, 8 ноября город Шуша, считавшийся неприступной крепостью, был освобожден от армянской оккупации. Мы шли к славной победе через горы, реки, долины. Освобождение города Шуша ровно пять лет назад сломало хребет армянской армии. На следующий день Армения официально сдалась, подписав капитуляцию. Таким образом, мы сами восстановили нашу территориальную целостность, историческую справедливость и международное право", - сказал президент.