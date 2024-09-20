Президент: Мы показали, что если есть сильная воля, профессионализм и патриотизм, то никакая сила не сможет устоять перед этим народом

Если есть сильная воля, профессионализм, патриотизм, молодое поколение, воспитанное в национальном духе, то никакая сила не может устоять перед этим народом. Ни 7, 6, 8, 9, 10 линий обороны, ни географическое преимущество армянской армии, поскольку они разместились на всех высотах, - ни крупные державы, ни государства, вооружающие Армению и оказывающие ей моральную и физическую помощь. Никто.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.
"Когда все эти факторы выступают как единое целое, никто не может выстоять перед этим народом", - заявил глава государства.