Президент: Мы показали, что если есть сильная воля, профессионализм и патриотизм, то никакая сила не сможет устоять перед этим народом

Президент: Мы показали, что если есть сильная воля, профессионализм и патриотизм, то никакая сила не сможет устоять перед этим народом

Если есть сильная воля, профессионализм, патриотизм, молодое поколение, воспитанное в национальном духе, то никакая сила не может устоять перед этим народом. Ни 7, 6, 8, 9, 10 линий обороны, ни географическое преимущество армянской армии, поскольку они ра

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