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Президент: Мы показали, что если есть сильная воля, профессионализм и патриотизм, то никакая сила не сможет устоять перед этим народом

Президент: Мы показали, что если есть сильная воля, профессионализм и патриотизм, то никакая сила не сможет устоять перед этим народом Если есть сильная воля, профессионализм, патриотизм, молодое поколение, воспитанное в национальном духе, то никакая сила не может устоять перед этим народом. Ни 7, 6, 8, 9, 10 линий обороны, ни географическое преимущество армянской армии, поскольку они ра
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 11:51
Президент: Мы показали, что если есть сильная воля, профессионализм и патриотизм, то никакая сила не сможет устоять перед этим народом

Если есть сильная воля, профессионализм, патриотизм, молодое поколение, воспитанное в национальном духе, то никакая сила не может устоять перед этим народом. Ни 7, 6, 8, 9, 10 линий обороны, ни географическое преимущество армянской армии, поскольку они разместились на всех высотах, - ни крупные державы, ни государства, вооружающие Армению и оказывающие ей моральную и физическую помощь. Никто.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета.

"Когда все эти факторы выступают как единое целое, никто не может выстоять перед этим народом", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Biz göstərdik ki, güclü iradə, peşəkarlıq, vətənpərvərlik olarsa, heç bir qüvvə o xalqın qabağında dura bilməz

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