Президент: Мы очень хотим, чтобы люди, страдавшие морально и физически на протяжении 30 лет, были обеспечены наилучшими условиями

Президент: Мы очень хотим, чтобы люди, страдавшие морально и физически на протяжении 30 лет, были обеспечены наилучшими условиями

При утверждении генеральных планов городов учитывалось и мнение людей, живших в них. И церемонии начала восстановления городов я проводил вместе с бывшими переселенцами.

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