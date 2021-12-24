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Президент: Не позволим, чтобы появилась какая-либо угроза для нашей территориальной целостности

Президент: Не позволим, чтобы появилась какая-либо угроза для нашей территориальной целостности "Если Армения снова попытается стать источником угрозы для нас, то их конец будет таким же, какой был во второй Карабахской войне".
Внутренняя политика
24 декабря 2021 г. 16:53
Президент: Не позволим, чтобы появилась какая-либо угроза для нашей территориальной целостности
Ильхам Алиев
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"Если Армения снова попытается стать источником угрозы для нас, то их конец будет таким же, какой был во второй Карабахской войне".

Как сообщает Report, об этом 24 декабря заявил президент Ильхам Алиев, выступая на открытии новой военной части в Гадруте.

Глава государства отметил: "Мы никогда не позволим, чтобы была создана какая-либо угроза для нашего народа, государства, территориальной целостности. Если мы их увидим, если эти угрозы будут даже из-за рубежа, нас никто не сможет остановить. Как никто не смог остановить во время 44-дневной войны, хотя и пытались, угрожали нам, оказывали давление".

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Версия на английском языке President: "We can never allow any threat to our territorial integrity"
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir təhdid yaradılsın"

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