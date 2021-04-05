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Президент: Мы не можем проводить мелиоративные меры дедовскими методами

Президент: Мы не можем проводить мелиоративные меры дедовскими методами "В Азербайджан должны быть завезены самые современные технологии, существующие в мире в этой области"
Внутренняя политика
5 апреля 2021 г. 17:46
Президент: Мы не можем проводить мелиоративные меры дедовскими методами

"В то же время одна из стоящих перед вами задач заключается в устранении недостатков, применении современного подхода в управлении, привлечение в нашу страну современных технологий, потому что отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Заура Микаилова в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства.

"В Азербайджан должны быть завезены самые современные технологии, существующие в мире в этой области, необходимо рационально пользоваться водой. Одна из существующих у нас проблем – большой объем потерь. Эти потери в ряде случаев имеют естественный характер, но порой происходят из-за халатности. Отсутствие учета, конечно, осложняет нашу работу. Поэтому необходимо вести полный учет. Объем воды, поступающей в наши водохранилища и вытекающей оттуда, до недавних месяцев не учитывался. Мы не имели возможности проводить правильный анализ, прогнозировать. Поэтому сокращение потерь является одной из важнейших проблем", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Meliorativ tədbirləri dədə-baba üsulu ilə apara bilmərik"

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